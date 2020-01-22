أستاذ طب نفسي يفجر مفاجأة: الأطفال معرضين للانتحار

قال الدكتور محمد طه، أستاذ الطب النفسي، إن الأطفال يمكن أن يفكروا في الانتحار، ومعرضين له، لافتا إلى أن أصغر حالة انتحار تم تسجيلها كانت لطفلة أمريكية عمرها 6 سنوات.



وأشار "طه"، خلال حواره عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن الأطفال يمكن أن تسيطر عليهم أفكار تخص الموت، والانتحار، مشددا على ضرورة الحذر من تصرفات الآباء مع أطفالهم، والانتباه لردود فعل الأطفال، محذرًا من كثرة أسئلة الطفل عن الموت.



ووجه أستاذ الطب النفسي، رسالة إلى أولياء الأمور قائلا: "خلوا بالكم بتعملوا إيه مع أطفالكم، وبتوصلوهم لإيه.. الموضوع مفيهوش هزار".

