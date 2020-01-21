أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: نجم الأبيض يتعرض لحادث سير.. انتهاء أزمة طارق حامد.. موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: أخر تطورات أزمة النقاز.. إنهاء مشكلة طارق حامد.. حادث لنجم الفريق





شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 22 يناير العديد من الأخبار والأنباء الهامة والمثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها تطورات جديدة في أزمة النقاز وإنهاء أزمة طارق حامد وحادث مروع لنجم الفريق وغيرها من الأخبار الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته





تعرض نجم نادي الزمالك لحادث مروع صباح اليوم الثلاثاء 21 يناير، وتحطمت سيارته اثر هذا الحادث، وذلك قبل مباراة فريقه المقبلة ضد فريق مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا.





ونشر مصطفى محمد صورة لسيارته على الصفحة الرسمية له عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث تظهر السيارة الخاصة به متحطمة آثر حادث سير.





مازيمبي يشكر الزمالك





حرص كامبابا ادو رئيس بعثة فريق مازيمبي الكونغولي على الإشادة بحسن استقبال نادي الزمالك للبعثة الكونغولية منذ وصولها إلى الأراضي المصرية.





ووجه رئيس بعثة نادي مازيمبي الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأبيض برئاسة المستشار مرتضى منصور في ظل تسهيل مهمة البعثة من الإقامة والتدريب قبل مباراة الفريقين.





أخر أخبار نادي الزمالك اليوم





عاجل.. الزمالك ينهي أزمة طارق حامد بـ15 مليون جنيه





توصل مسئولو نادي الزمالك لاتفاق مع طارق حامد لاعب الوسط لتجديد التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.





وأنهى مسئولو الزمالك اتفاقهم مع اللاعب على كل التفاصيل المالية الخاصة بتجديد تعاقده.





ويحصل اللاعب على مبلغ 15 مليون جنيه في الموسم الواحد نظير تجديد التعاقد مع الزمالك.





تفاصيل جلسات "كارتيرون" مع نجوم الزمالك





حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على عقد سلسلة من الاجتماعات مع لاعبيه لشرح طريقة لعب مازيمبي الكونغولي قبل لقائهما يوم الجمعة المقبل في دوري أبطال إفريقي.





أخبار نادي الزمالك اليوم





محامي النقاز يكشف أخر تطورات أزمته مع الزمالك





تحدث أنيس بن ميم محامي التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك عن تطورات الأزمة مع الإدارة البيضاء.





وأكد أنيس في تصريحات خاصة أن موقفهم القانوني مستمر كما هو بدون تغيير وشكواهم ضد نادي الزمالك لفسخ التعاقد بشكل رسمي بسبب تأخر حصول اللاعب على مستحقاته المالية.





وواصل "حذف إسم النقاز من القائمة لن يغير من القضي شيئًا والأمر مستمر بدون شغل طبيعي".





مدافع الزمالك يغيب أمام مازيمبي





يفتقد فريق الزمالك لخدمات عبدالله جمعة لاعب الفريق في مباراة مازيمبي الكونغولي المقرر لها يوم الجمعة المقبل بدوري أبطال إفريقيا.





ولم يتماثل اللاعب للشفاء بعد من الإصابة التي تعرض لها في لقاء الجونة بالجولة الماضية من عمر بطولة الدوري والذي انتهى بفوز الزمالك بهدفين دون رد.





موعد مباراة الزمالك القادمة





ويلاقي الزمالك نظيره مازيمبي يوم الجمعة المقبل بالجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.



