أسعار الدولار اليوم الأربعاء 22-1-2020.. استقرار نسبي بالعملة الأمريكية





أسعار الدولار اليوم:





تشهد أسعار الدولار حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تباين أداء العملة الأمريكية في البنوك المصرية أمس ، وتتابع بوابة الفجر سعر العملة الأمريكية لحظة بلحظة.













أسعار الدولار في البنوك المصرية:





البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار سعر الدولار في البنك المركزي 15.7258 15.8562 سعر الدولار في البنك الأهلي 15.76 15.86 سعر الدولار في بنك مصر 15.76 15.86 سعر الدولار في بنك القاهرة 15.76 15.86 سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.74 15.84 سعر الدولار في العربي الأفريقي 15.73 15.83 سعر الدولار في بنك بلوم 15.75 15.85 سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 15.77 15.85 سعر الدولار في بنك SAIB 15.74 15.84 سعر الدولار في بنك مصر إيران 15.74 15.84 سعر الدولار في بنك HSBC 15.74 15.84 سعر الدولار في المصرف العربي 15.73 15.83 سعر الدولار في الكويت الوطني 15.75 15.85 سعر الدولار في بنك عودة 15.74 15.84 سعر الدولار في بنك المشرق 15.78 15.88 سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.74 15.84 سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 15.75 15.85 سعر الدولار في المصرف المتحد 15.76 15.86 سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 15.75 15.85 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.74 15.84 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.73 15.83 سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.75 15.85



