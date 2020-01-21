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من بريطانيا.. وزير النقل يبحث تطبيق مشروع النقل الذكي على الطرق

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:38 م
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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بحث وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، تطبيق النقل الذكي على الطرق ITS، على هامش مشاركته في منتدى (البنية التحتية المستدامة البريطانية - الإفريقية)  بلندن والذي يعتبر أحد الفاعليات الهامة لقمة (إفريقيا - بريطانيا) للاستثمار.   

أكد الوزير أن "النقل" تحرص على تنفيذ هذا المشروع  لتوفير السلامة والأمان على الطرق وزيادة سرعة الحركة وتوفير الراحة للمسافرين.

واشار الوزير إلى أن جميع الطرق التي ستدخل في نظام النقل الذكي ستكون مراقبة بشبكة كاميرات ترصد الحالة المرورية على مدار الـ24 ساعة يوميا، وأنّ الكاميرات الذكية التي ستغطي الطرق السريعة سترصد أي مخالفات أو تجاوزات، كما أنّ نظام النقل الذكي يساهم في ضبط السلوكيات المرورية على الطرق، بما ينعكس على خفض معدلات الحوادث .
من بريطانيا.. وزير النقل يبحث تطبيق مشروع النقل الذكي على الطرق
من بريطانيا.. وزير النقل يبحث تطبيق مشروع النقل الذكي على الطرق
من بريطانيا.. وزير النقل يبحث تطبيق مشروع النقل الذكي على الطرق
من بريطانيا.. وزير النقل يبحث تطبيق مشروع النقل الذكي على الطرق
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الكلمات المفتاحية

منتدى البنية التحتية المستدامة البريطانية الافريقية كامل الوزير الطرق الذكية في مصر

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