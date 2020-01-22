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أستاذ طب نفسي: السحر ليس له علاقة بالطب النفسي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:14 ص
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الدكتور محمد طه
الدكتور محمد طه
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد طه، أستاذ الطب النفسي، إن السحر ليس له أي علاقة بالطب النفسي، وليس له علاقة بالمرض النفسي، أو الأعراض الخاصة به.

وأشار "طه"، خلال حواره عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن توجه من يشعر بأعراض غريبة للدجالين قبل الذهاب إلى الطبيب النفسي خطأ كبير، ومشكلة في مجتمعاتنا، موضحا أن الطب النفسي علم، وليس له علاقة بالسحر أو الجن.

وأضاف أستاذ الطب النفسي: "الناس بتدفع فلوس وتروح عند دجال عشان تضرب، ويقولهم الجن طلع منكم"، لافتا إلى أن الدجالين لديهم قدرة على إقناع روادهم بالأمر.
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