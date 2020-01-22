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قارئ للقرآن بالإذاعة: "المنشاوي" صنع الشهرة والمجد في وقت قصير

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:46 ص
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محمد صديق المنشاوي
محمد صديق المنشاوي
أمنية فوزي
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قال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، في ذكرى ميلاده، إن الشيخ محمد صديق المنشاوي أعطاه الله بركة العمر؛ لاستطاعته تسجيل القرآن مرتلًا ومجودًا في عصر قصير.

وأضاف "الطاروطي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الثلاثاء، أن ما قدمه الشيخ محمد صديق المنشاوي في وقت قصير، لا يستطيع أحد تقديمه في 100 عام.

وتابع القارئ بالإذاعة والتليفزيون، أن المنشاوي استطاع أن يصنع الشهرة والمجد في وقت قصير، وترك تراثًا عظيمًا، وأثر في قلوب المستمعين داخل مصر وخارجها.
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