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واشنطن تعتزم إضافة 7 دول إلى قائمتها لحظر السفر

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:18 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها تعتزم إضافة 7 دول إلى قائمتها لحظر السفر وهي روسيا البيضاء وإريتريا وقرغيزستان وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا. 

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن بعض الدول ستواجه فقط حظرا على بعض أنواع التأشيرات، وقال موقع بوليتيكو الإلكتروني إن هذه القائمة ليست نهائية وقد يتم تغييرها.

وكان ترامب، قال خلال مقابلة مع وول ستريت جورنال إنه يفكر في إضافة دول إلى قائمة حظر السفر ولكنه امتنع عن الكشف عن تلك الدول.

وكان الرئيس الأمريكي فرض الحظر الأول على السفر في 27 ينايرعام 2017 الذي أدى إلى تعليق إقامة اللاجئين وتقييد إصدار تأشيرات دخول لمواطنين من سبع دول وهي إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن وكذلك فنزويلا وكوريا الشمالية.

وأزيلت تشاد من القائمة في أبريل/نيسان الماضي بعد أن أعلن البيت الأبيض أنها قامت بتدابير أمنية أدت إلى تحسن وضعها.

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واشنطن قائمة حظر السفر ترامب إضافة 7 دول

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