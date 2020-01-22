بعد تحقيقها مليون مشاهدة في أسبوعين.. أسما لزرق: "العشم" بدايتي الحقيقية









الأغنية من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع طارق عبدالجابر.



وقامت أسما لزرق بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازي، مؤكدة أن الكليب اخذ منها مجهود كبير لأنه يعتمد على طريقة "سلو موشان"، مشيرة انها لم تتوقع النجاح الكبير الذي حققه الكليب في هذه الفترة القصيرة.





وأضافت أنها تعتبر هذه الأغنية بدايتها الحقيقية وانطلاقتها القوية مع الجمهور، مبدية سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها من الجمهور ومن أصدقائها، موضحة أن أغنية "العشم في الله" بدايه تانية لها بشكل مختلف عن ماقدمته في أول فيديو كليب لها لأغنية "امشي".



يذكر أن أسما لزرق طرحت من قبل أغنية "امشي"، وحققت نجاح كبير وتخطت أربعة ملايين مشاهدة على اليوتيوب.









حققت أغنية "العشم في الله" للمطربة الشابة المغربية أسما لزرق، تحقيق مليون مشاهدة بعد مرور أسبوعين من طرح الأغنية.