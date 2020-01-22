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"التعريف بالفن القبطى وجمالياته".. في الورشة الرابعة لإحياء التراث بمكتبة الحضارة الإسلامية (صور)

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:36 ص
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بوابة الفجر
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أقام قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، الورشة الفنية الرابعة من سلسلة ورش "إحياء التراث" من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفني بالقطاع، بعنوان "جماليات الفن القبطى"، تحت إشراف الفنانة التشكيلية أسماء عصام جبر، والفنانة التشكيلية لينا عبد الفتاح بإدارة العلاقات العامة بالقطاع، وذلك اليوم الثلاثاء بمقر مكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة - فرع مكتبة القاهرة الكبرى.

وتضمنت الورشة جزء نظرى وآخر عملى، حيث قدمت الفنانة أسماء عصام نبذة مختصرة عن التعريف بالفن القبطى ونوعه وأصل تسمية الكلمة ( قبطى) وارتباطه بعقيدة الفنان المسيحى المصرى المتدين بعد الخروج من العهد الوثنى الرومانى ومعاناته فى عهد الاضطهاد من قبل الوثنية، وأشارت إلى أن الفنان المصرى المسيحى هو امتداد للفنان المصرى القديم، وهو يتسم بكونه انسان متدين بطبيعته يستعمل العناصر البيئية المحيطة به والتى تعبر عن طبيعته والبيئة الصحراوية كعناصر جمالية وزخرفية أساسية في فنونه المختلفة، ومنها استعمال عنصرى النخل والعنب التى تخيلها فى الجنان، واستخدمها فى تزيين دور العبادة كالأديرة والكنائس.

أما الجزء الثاني العملى، فكان تطبيق للجزء النظرى، من خلال عمل جماعى اشترك فيه جميع طلاب الورشة الفنية من خلال تنفيذ عنصر النخلة باستخدام أدوات وخامات فنية متعددة، حيث تعد النخلة من أهم العناصر البيئية المحيطة التى تم استخدامها فى الكثير من الديانات، وأهميتها التراثية للمصرى القديم والمعاصر، كما أنها تعبر عن التراث العربى الشرقى، ولكثرة استخدامها فى الصناعات اليدوية المصاحبة لحياته اليومية من خلال زعف النخيل، وتظل النخلة هى عنصر أساسي من عناصر التراث القديم والحديث ومكون رئيسى من ثقافة الإنسان المصرى وإحياءً لتراثه.

تأتى الورشة فى إطار مجهودات وزارة الثقافة فى تعزيز الوعى الثقافى والفنى لدى النشء، والتعريف بالفنون التراثية والتاريخية لبث روح الانتماء لدى الأجيال القادمة، وقد شارك فيها عدد من رواد المكتبة وطلاب المدارس بالمنطقة، بالتعاون مع عمر الشيباوى المنسق الإعلامي والفنى بالمكتبة، وخالد يوسف مشرف العلاقات العامة بالمكتبة، وبحضور السيد الصالح مدير مكتبة الحضارة الإسلامية.



"التعريف بالفن القبطى وجمالياته".. في الورشة الرابعة لإحياء التراث بمكتبة الحضارة الإسلامية (صور)
"التعريف بالفن القبطى وجمالياته".. في الورشة الرابعة لإحياء التراث بمكتبة الحضارة الإسلامية (صور)
"التعريف بالفن القبطى وجمالياته".. في الورشة الرابعة لإحياء التراث بمكتبة الحضارة الإسلامية (صور)
"التعريف بالفن القبطى وجمالياته".. في الورشة الرابعة لإحياء التراث بمكتبة الحضارة الإسلامية (صور)
"التعريف بالفن القبطى وجمالياته".. في الورشة الرابعة لإحياء التراث بمكتبة الحضارة الإسلامية (صور)
"التعريف بالفن القبطى وجمالياته".. في الورشة الرابعة لإحياء التراث بمكتبة الحضارة الإسلامية (صور)
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الكلمات المفتاحية

منوعات ثقافة الفن القبطي الفجر الفني

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