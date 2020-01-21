بنك مصر يكشف أسباب تراجع سعر الدولار



وأشار "المغربي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الدولار متوفر بالأسواق مع الاستمرار في انخفاضه، منوها بأن سياسة الإصلاح الاقتصادي، وتحسن مؤشرات الاقتصاد أدى إلى توفر الدولار ومن ثم التراجع.



وأضاف نائب رئيس بنك مصر، أنه إذا استمر الأداء الاقتصادي على ما هو عليه، وضخ الأجانب للأموال سينخفض الدولار بصورة أكبر.



قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن سعر الصرف يتحدد وفقا للعرض والطلب، منوها بأنه طالما ارتفاع وانخفاض سعر الدولار وفقا للعرض والطلب فهو أمر صحي، وفي صالح الاقتصاد المصري.