خاص - صلاح محسن إلى سموحة

كشف مصدر مقرب من صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إتمام اللاعب اتفاقه مع نادي سموحة للانضمام إليهم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.









وأضاف المصدر بأن النادي الأهلي وافق على إعارة مهاجم لنهاية الموسم بعد موافقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.









وواصل المصدر بأن الصفقة ستتم بشكل كامل غدًا ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق السكندري بعد غد الخميس وبدء مهتمه مع الفريق.









وشارك صلاح محسن مع الأهلي في 3 مباريات فقط هذا الموسم وسجل هدفين خلالهم.