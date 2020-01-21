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واشنطن تدعو بكين للانضمام إلى محادثات الأسلحة النووية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:06 م
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بوابة الفجر
وكالات
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دعت واشنطن بكين، اليوم الثلاثاء، إلى الانضمام إلى محادثات الأسلحة النووية التي تجريها مع موسكو، محذرة من أن عدم وجود شفافية حول مخزونات الصين المتزايدة من الأسلحة النووية يشكل "تهديداً خطيراً".



وأجرت الولايات المتحدة وروسيا جولتين من المحادثات بهدف إزالة سوء التفاهم بشأن قضايا أمنية حساسة منذ انهيار الاتفاق النووي المبرم إبان الحرب الباردة، العام الماضي.



ولمحت واشنطن في السابق إلى أنها تعتقد أن بكين، بترسانتها النووية المتزايدة، يجب أن تنضم إلى المحادثات. وأصر الرئيس دونالد ترامب على ضرورة انضمام الصين إلى أي اتفاق نزع أسلحة جديد.



وقال المندوب الأمريكي إلى مؤتمر نزع الأسلحة في جنيف روبرت وود الثلاثاء، إن واشنطن عازمة على إقناع الصين بالانضمام إلى المناقشات.



وأقر بأن على بكين أولاً أن تقدم "معلومات إيجابية"، إلا أن موسكو لمحت خلال ما يسمى حوار الأمن الاستراتيجي الأسبوع الماضي إلى أنها "ستستغل نفوذها لدى الصين لإحضارها إلى طاولة المحادثات".



وصرح للصحفيين في جنيف، "نظراً لأن التقديرات تشير إلى أن مخزونات الصين (النووية) ستتضاعف خلال السنوات العشر المقبلة، نعتقد أن الوقت حان لإجراء محادثات ثلاثية".
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الكلمات المفتاحية

واشنطن محادثات الأسلحة النووية بكين الانضمام

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