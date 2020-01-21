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"الأرصاد" عن الطقس في مصر: نحن في نعمة مقارنة بالدول الأوربية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:28 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس سيشهد حالة من التحسن اعتبارا من يوم السبت المقبل على كافة أنحاء الجمهورية، وخاصة على السواحل الشمالية.

وأشار "عطا"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه اعتبارا من يوم السبت المقبل سيكون هناك سطوع للشمس لفترات أطول، وهدوء في سرعة الرياح، واستقرار في حركة الملاحة البحرية.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية: "لو قارنا طقس مصر بالطقس في الدول الأوروبية فنحن في نعمة ما بعدها نعمة"، منوها بأنه يجب أن يكون لدى المواطنين ثقافة التعامل مع الطقس وتغيراته.
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الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة الطقس في مصر الأرصاد الجوية

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