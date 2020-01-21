محافظ أسوان عن تعويضات أهالي النوبة: "الدولة وعدت وأوفت".. (فيديو)









قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن صرف التعويضات لأهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالي، قائلًا: " أسوان كلها فرحانه، والاحتفال بصرف التعويضات كان على أعلى مستوى"، لافتَا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر المتضررين من بناء السد العالي، حدث بشكل كامل.وتابع "عطية"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء،: "النوبة بالنسبة لنا عشق، وأحد النوبيين كان مفتاح وشفرة حرب السادس من أكتوبر، وكل من تقدم بطلب للتعويض، تم تعويضه طبقًا لرغبته، لو في حد عايز وحدة سكانية في أي محافظة، كان يتم توفيرها، واللي كان عايز فلوس، كان بياخدها، واللي كان عايز ياخذ أرض بديلة كان يتم توفيرها".وأضاف أن هناك مشاريع قومية تحدث في محافظة أسوان، خاصة في منطقة النوبة خلال الفترة الأخيرة، معقبًا: "الدولة حققت ما وعدت به خلال الفترة الأخيرة، والرئيس كان يتابع اجراءات التعويض بشكل كامل".