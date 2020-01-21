شاهد.. الإخوان يلقون صورة محمد مرسي في القمامة ببريطانيا.. (فيديو)





قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجد حفاوة بالغة من رئيس زراء بريطانيا مقابل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي لم يقابله أحد.وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن أبناء الجالية المصرية استقبلوا الرئيس السيسي استقبالًا يليق به، وهتفوا له، وأعلنوا دعمهم ومساندته له، مؤكدًا أن من خرج لاستقبال السيسي مصريين أحرار.وتابع: "الإخوان عملوا مظاهرة رفعوا فيها صورة محمد مرسي في لندن، وبعدها رموا صورة محمد مرسي في القمامة"، معلقًا: "قاموا بمظاهرة مدفوعة الأجر، وبعد ما هتفوا رموا الصورة في القمامة".