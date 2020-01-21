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شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:59 م
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ريهام كمال تصوير ياسمين عليوة
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قامت الفنانة كارمن سليمان، وزوجها الملحن مصطفى جاد، بزيارة إلى مستشفى بهية في بادرة منهم ودعم لمحاربات سرطان الثدي، وذلك اليوم الثلاثاء.

وحرص كلًا من كارمن سليمان، ومصطفى جاد، على توزيع مياة زمزم وورود في بادرة طيبة منهم لمؤازرتهن ودعمهن.

ولاقا كارمن سليمان، ومصطفى جاد، ترحيب كبير من محاربات بهية، ودار اليوم في جو من الحب والبهجة والتفاؤل.

وقامت محاربات بهية بإلتقاط الصور التذكارية مع كارمن سليمان، ومصطفى جاد، والتي أعطت الجولة الصباحية لهم السعادة، كما شربا الثنائي من ماء زمزم.
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
شاهد.. كارمن سليمان توزع ماء زمزم وورد على محاربات مستشفى بهيه (فيديو)
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