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محمد إمام آخر الحضور في العرض الخاص لفيلم "لص بغداد"

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:29 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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وصل منذ قليل الفنان محمد إمام، للعرض الخاص لفيلم "لص بغداد"، ليكون آخر الوافدين. 

وحضر النجوم على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم "لص بغداد"، المقام حاليًا في السينما الخاصة بمول مصر، وكان من أوائل الحاضرين :سوزان نجم الدين، محمد عبد الرحمن، هنا شيحة،أمينة خليل،على ربيع، ياسمين رئيس وزوجها المخرج هادي الباجوري و مصطفى هريدي ومصطفي خاطر.

فيلم "لص بغداد"، من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسي، بطولة محمد إمام، أمينة خليل، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، صلاح عبد الله، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، فيلم ومن المقرر طرحه غدًا بالسينمات.

وفي سياق آخر، يُشار أن محمد إمام خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "هوجان"، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، بطولة محمد إمام،عارفة عبد الرسول، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد،صلاح عبد الله، كريم محمود عبد العزيز.
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