السيسي: سعدت بلقاء الأمير وليام نجل ولي عهد بريطانيا

نشر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تغريدة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الثلاثاء، عبر فيها عن سعادته بتواجده في بريطانيا ولقاء الأمير وليام.



وقال الرئيس السيسي: "سعدت اليوم بلقاء الأمير وليام نجل ولي عهد بريطانيا، والسيد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، على هامش فعاليات قمة "إفريقيا - بريطانيا للاستثمار"، في إطار مباحثات سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين".

