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السيسي: سعدت بلقاء الأمير وليام نجل ولي عهد بريطانيا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:23 م
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أمنية فوزي
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نشر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تغريدة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الثلاثاء، عبر فيها عن سعادته بتواجده في بريطانيا ولقاء الأمير وليام.

وقال الرئيس السيسي: "سعدت اليوم بلقاء الأمير وليام نجل ولي عهد بريطانيا، والسيد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، على هامش فعاليات قمة "إفريقيا - بريطانيا للاستثمار"، في إطار مباحثات سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين".
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الكلمات المفتاحية

بريطانيا السيسي الرئيس السيسي الأمير وليام

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