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حسان دياب: الحكومة اللبنانية اختصاصية وليست حزبية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:06 م
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حسان دياب
حسان دياب
الفجر
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قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، إن الحكومة اللبنانية هي حكومة اختصاصيين وليست حزبية، لافتا إلى أنه وضع معايير محددة لاختيار أعضاء الحكومة، واستند إلى الدستور في عملية تشكيل الحكومة.

وأوضح دياب، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الثلاثاء، عقب الاعلان عن الحقيبة الوزارية الجديدة، أنه سيتم العمل على وضع قانون جديد للانتخابات، داعيا إلى ورشة للنهوض بلبنان.

وتعهد دياب باستعادة الأموال المنهوبة وحماية الفقراء، موضحا أن وزراء الحكومة سينحازون لمطالب الشعب اللبناني.

وأشار إلى أنه المهم أن نحفظ الاستقرار في لبنان ودعم الجيش والقوى الأمنية، منوها بأن المتظاهرين وحدوا الوطن وكسروا حاجز الطائفية.

وتابع: "أحيي الانتفاضة التي دفعت نحو انتصار لبنان"، مشيرا إلى أن لبنان أصيب بالوهن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
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لبنان حسان دياب حزبية العيا الحكومة اللبنانية اختصاصية

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