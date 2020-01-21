الفجر الرياضي يحاور "عز الدين بهادر" لاعب أكتوبر الجديد صاحب الـ 75 عامًا

الفجر الرياضي"

حدثنا عن نفسك؟



ما أسباب الإتجاه لكرة القدم في هذا السن؟









في أي مركز تشارك؟



أجيد المشاركة في مركز وسط الملعب المهاجم، وشاركت مع الجيش خلال فترة تجنيدي بالقوات المسلحة.



ما رأي أسرتك في قيدك مع نادي أكتوبر؟



في البداية، تم إسغراب الموقف، لكن قررت أن أخوض التجربة، وأشارك مع فريق أكتوبر خلال المرحلة المقبلة، حيث تم تحديد موعد 15 فبراير، لحضور لجنة من موسوعة جينيس، لمتابعة المباراة الثانية، وتسليمي الشهادة. أجيد المشاركة في مركز وسط الملعب المهاجم، وشاركت مع الجيش خلال فترة تجنيدي بالقوات المسلحة.في البداية، تم إسغراب الموقف، لكن قررت أن أخوض التجربة، وأشارك مع فريق أكتوبر خلال المرحلة المقبلة، حيث تم تحديد موعد 15 فبراير، لحضور لجنة من موسوعة جينيس، لمتابعة المباراة الثانية، وتسليمي الشهادة.







ما مطالبك من فريق أكتوبر؟



أتمنى من الجهاز الفني أن أشارك في مبارتان بشكل كامل، حتى أحقق حلمي، كما أن النادي سيرتفع قيمته التسويقية، في العالم وسيصبح حديث وكالات الأنباء المصرية والعربية والعالمية.



كيف تم قيدك في نادي 6 أكتوبر؟



استقبلني وليد العطار المدير التنفيذي لإتحاد الكرة في مكتبه، بحضور مسئولي أكتوبر وحصلت على الكارنية بشكل رسمي، وقمنا بإنهاء إجراءات القيد لأصبح لاعباً ضمن صفوف الفريق.



ما هي طموحاتك خلال المرحلة المقبلة؟



أتمنى عندما أشارك مع 6 أكتوبر، أن أكون إضافة للفريق، وأن أسجل هدف، حتى تكتمل فرحتي بالوصول للعالمية.





أتمنى من الجهاز الفني أن أشارك في مبارتان بشكل كامل، حتى أحقق حلمي، كما أن النادي سيرتفع قيمته التسويقية، في العالم وسيصبح حديث وكالات الأنباء المصرية والعربية والعالمية.استقبلني وليد العطار المدير التنفيذي لإتحاد الكرة في مكتبه، بحضور مسئولي أكتوبر وحصلت على الكارنية بشكل رسمي، وقمنا بإنهاء إجراءات القيد لأصبح لاعباً ضمن صفوف الفريق.أتمنى عندما أشارك مع 6 أكتوبر، أن أكون إضافة للفريق، وأن أسجل هدف، حتى تكتمل فرحتي بالوصول للعالمية.

قام الاتحاد المصري لكرة القدم بقيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية، إذ يبلغ من العمر 75 عاما وهو المصري عز الدين بهادر الذي قام بالتوقيع لفريق 6 أكتوبر أحد أندية المجموعة الخامسة من دوري القسم الثالث.أجرى "حوارًا مع اللاعب صاحب الـ 75 عاماً للتعرف منه عن تفاصيل توقيعة لأكتوبر، وأسباب خوضة التجربة في ذلك السن الكبير.أنا عز الدين بهادر، عمري 75 عاما، وأعمل مهندس استشاري.دائماً أقوم بالقراءة، وعندما اطلعت على أعمار أكبر اللاعبين سناً، وجدت أن هناك لاعب يبلغ 51 عاماً، بجانب حارس مرمى آخر يبلغ 73 عاماً، حيث أن حبي لكرة القدم، وأملك مهارة من صغري لكن رغم ذلك العب في نادي بشكل رسمي، حتى قررت أن أنضم لنادي 6 أكتوبر، أحد فرق المجموعة الخامسة، بالقسم الثالث، حيث تشترط موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أن يتم قيدي في نادي بشكل رسمي، وأشارك في مبارتان كاملتان، حتى أصبح ضمن موسوعة جينيس على مستوى العالم.