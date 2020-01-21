أسعار النفط تتراجع بنهاية التعاملات





تراجعت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد 3 جلسات من الصعود لتسجل أعلى مستوي في أسبوع، وتوقعات استئناف إنتاج ليبيا للنفط في أعقاب إعلان مؤسسة النفط الليبية حالة "القوة القاهرة".





ومن المقرر تأجيل الإفصاح عن بيانات مخزونات النفط الأمريكية عن الأسبوع الماضي إلى يوم الخميس، بسبب العطلة الرسمية في بداية هذا الأسبوع احتفالاً بذكرى ميلاد "مارتن كينج".





وتراجع سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 58.34 دولار للبرميل.





وهبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنحو 1 بالمائة ليسجل 64.53 دولار للبرميل.