أسما شريف منير تصدم جمهورها على إنستجرام "طلقني"

نشرت الفنان أسماء شريف منير، مقطع فيديو جديد لعملها الجديد الذي يحمل اسم "طلقني"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت الفنانة المصرية، على مقطع الفيديو قائلة: "طلقني".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور شريف منير، وجاءت التعليقات إيجابية فكتب أحد متابعيها قائلًا:"بجد جسمي قشعر فكرة حلوه ربنا يوفقك" وأضاف آخر "دا فيلم ولا مسلسل"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"حلو قوي دا والبرومو الصغير دا اللي مش عارف دعاية لبرنامج ولا فيلم قصير جميل وباين كدا هتتكلمي عن موضوع كويس".



ويذكر أن آخر أعمال أسما شريف منير، برنامج "أنا وبنتي"، الذي شارك في تقديمه والدها الفنان شريف منير، والذي كان تدور أحداثه في إطار أجتماعي.