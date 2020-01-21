أبو الغيط: لا يوجد ما يقلق مصر في شرق المتوسط





قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية إن تركيا تهدد شركات كبرى وتشتبك في النزاع مع إسرائيل على خطوط الغاز الممتد لأوروبا.وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه لا يوجد ما يقلق المصريين لأن الحدود البحرية واضحة وحقول الغاز موجودة فى منطقة شرق المتوسط، موضحا أن مصر حدودها البحرية واضحة جدا واتفاقياتها جعلتها في وضع مثالي.وأشار إلى أن الأزمة الليبية معقدة للغاية وكل طرف من المشاركين في الأزمة له مصالحه"، متابعا: "ننتظر خطوات طرح الأزمة الليبية على مجلس الأمن لإصدار قرار يتبنى الإطار العام في مؤتمر برلين ويطلق المسارات بهذا المفهوم".