موعد مباراة مصر ضد الجابون في تصفيات كأس العالم 2022

أُسدل الستار على قرعة تصفييات القارة الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر حيث شهدت المجموعة السادسة تواجد المنتخب الوطني رفقة منتخبات ليبيا والجابون وأنجولا.





موعد مباراة مصر ضد الجابون

ومن المقرر أن تُقام مباراة المنتخب المصري ضد المنتخب الجابوني في الجولة الثانية من التصفييات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 خلال الفترة من 9-17 نوفمبر 2020.





المنتخب الجابوني ضعيف في تصفييات كأس العالم

لم يحقق منتخب الجابون سوى انتصار وحيد من 6 مباريات لعبها في مجموعات تصفيات كأس العالم 2018، واحتل وقتها المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقاط.





مجموعة الجابون ضمت معه منتخبات كوت ديفوار، المغرب، مالي، وجاء الانتصار الوحيد على حساب كوت ديفوار خارج الأرض، مقابل ثلاث تعادلات وهزيمتين بثلاثيتين نظيفتين.





مجموعات التصفييات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022

وفي سياق متصل أسفرت القرعة التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة لتحديد أشكال المجموعات العشرة المؤهلة للدور النهائي في تصفييات كأس العالم عن وقوع المجموعات كالتالي:-





المجموعة الأولى: الجزائر - بوركينا فاسو - النيجر - جيبوتي

المجموعة الثانية: تونس - زامبيا - موريتانيا - غينيا الاستوائية

المجموعة الثالثة: نيجيريا - كاب فيردي - إفريقيا الوسطى - ليبيريا

المجموعة الرابعة: الكاميرون - كوت ديفوار - موزمبيق - مالاوي

المجموعة الخامسة: مالي - أوغندا - كينيا - رواندا

المجموعة السادسة: مصر - الجابون - ليبيا - أنجولا

المجموعة السابعة: غانا - جنوب إفريقيا - زيمبابوي - إثيوبيا

المجموعة الثامنة: السنغال - الكونغو - ناميبيا - توجو

المجموعة التاسعة: المغرب - غينيا - غينيا بيساو - السودان

المجموعة العاشرة: الكونغو الديمقراطية - بنين - مدغشقر - تنزانيا



