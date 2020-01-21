حازم إيهاب ينفي وجود أي خلافات بينه وبين سارة الطباخ

تداولت بعض المواقع أخبارًا تفيد بأن هناك خلافات نشبت بين الفنان حازم إيهاب والمنتجة سارة الطباخ مؤخرًا، وهذه المشاكل نجم عنها فسخ التعاقد بينهما.

وبدوره، نفى حازم إيهاب في تصريحات صحفية كل هذه الأقاويل مؤكدًا على أنها مجرد شائعات غير صحيحة، وأنه مازال مستمر في عمله مع earth production.

وكانت سارة الطباخ قد تعاقدت مع حازم إيهاب خلال الفترة السابقة، وأكدت على تمتعه بموهبة قوية وجاء هذا التعاقد بينهما لإيمانهم الشديد به، كما أعرب حازم عن سعادته الشديدة بالتعاون مع سارة.