القوات الأمريكية تمنع الدوريات العسكرية الروسية على حدود إقليم كوردستان

منعت القوات الأمريكية قافلة عسكرية روسية من الوصول إلى منطقة سيمالكا الحدودية اليوم الثلاثاء، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام والمراقبة، وفقًا لموقع "روداو".



وقال جندي أمريكي لروداو، إنهم لن يسمحوا للروس بالقرب من المنطقة، التي تمثل الحدود بين شمال شرق سوريا وإقليم كردستان.



وأضاف جندي أمريكي لروداو أثناء انتظاره على طريق القامشلي-المالكية لإغلاق الدوريات الروسية، أنهم إذا جاؤوا إلى هنا، فسوف نوقفهم ونحاول طلب المساعد.



كما تم نشر القوات الروسية في شمال شرق سوريا للقيام بدوريات على الحدود التركية السورية بعد غزو المنطقة من قبل مجموعات الوكيل السوري المدعومة من تركيا في أكتوبر.



وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان لاحقًا، أن القوات الأمريكية أوقفت دورية روسية على طريق الملكية (دريك) - طريق المعابدة شمال رميلان، محافظة الحسكة، قبل أن تتمكن من الوصول إلى الحدود.



وقالت مجموعة المراقبة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، إنه إذا عادت الدورية الروسية إلى قاعدة القامشلي الجوية بعد أن منعها الأمريكيون من الوصول إلى معبر سملاكة الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية على الحدود مع العراق".



كما أفادت وكالة الأنباء الشمالية، وهي وكالة إخبارية محلية لها روابط وثيقة مع قوات سوريا الديمقراطية، عن منع الدورية الروسية يوم الاثنين الماضي، قائلة إن كلا من القوات قد وافقت في السابق على أن تبقى روسيا على الحدود السورية التركية دون الاقتراب من القامشلي أو الحسكة.



وإعتبر عبور الحدود إستراتيجية، تستخدمه القوات الأمريكية لتوصيل المساعدات العسكرية واللوجستية إلى قوات سوريا الديمقراطية - الحليف الرئيسي للتحالف العالمي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" على أرض الواقع في سوريا.



وقالت الولايات المتحدة، إنها لن تحتفظ إلا بحوالي ألف جندي في المناطق الغنية بالنفط التي تسيطر عليها قوات الدفاع الذاتي، من أجل حماية النفط ومنعه من السيطرة على إيران ودمشق وبقايا داعش.

