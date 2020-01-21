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ننفرد بنشر تفاصيل فيلم "جمال الغيطاني" المُذاع بافتتاح معرض الكتاب غدًا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:55 م
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بوابة الفجر
ميسون أبوالحسن
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تعرض وزارة الثقافة، خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 غدًا، فيلمًا وثائقيًا عن المفكر والجغرافي الراحل جمال حمدان، بعد اختياره شخصية العام في المعرض.

 

وقال المعلق الصوتي للفيلم محمود مصطفى، إن مدة الفيلم 18 دقيقة، تناولت قصة حياته وسيرته الذاتية، ويكشف سر اغتياله، واستضاف اللواء عبدالعظيم حمدان شقيقه، بالإضافة إلى  الروائي والكاتب جمال الغيطاني، والدكتور محمد المهدي الطبيب النفسي.

 

وأضاف في تصريحات إلى "الفجـر"، أن الفيلم سيتم إذاعته غدًا أمام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في افتتاح المعرض، ثم يتم بثه على قنوات "سي بي سي إكسترا" و"أون تي في" في فترات متفاوتة، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تعليقه الصوتي.

 

ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر أن ينطلق غدًا 22 يناير، حتى يوم 4 فبراير، في مركز المعارض بالتجمع الخامس، وتحل دولة السنغال دولة ضيف شرف المعرض.

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