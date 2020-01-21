أبو الغيط: بوتين ألقى بقفازه في وجه الجميع خلال مؤتمر برلين





قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية إن مؤتمر برلين تبنى رؤية الأطراف المشاركة لتكون الرؤية الدولية المتفق عليها بشأن ليبيا، ومن يرفض التعامل مع المواثيق أو الالتزام بها سيتم توقيع عقوبة عليه.وأوضح "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن جميع الدول اتفقت على عدم التدخل في الشأن الليبي وعدم إرسال ميليشيات إرهابية أو جماعات مسلحة إلى ليبيا فضلًا عن وقف القتال فى ليبيا وعودة الأطراف للمفاوضات والموافقة على الأفكار التي طرحها غسان سلامة.وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين ألقى بقفازه فى وجه الجميع في مؤتمر برلين، وحمل مسئولية ليبيا لأطراف غربية وأمريكا، موضحا أن "بوتن قال إنه ما كان تمضى الـ 9 أعوام الأخيرة في ليبيا بهذا الشكل إلا نتيجة أحد القوة الغربية – يقصد فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة- أخذ قرار من مجلس الأمن بمنع الطيران الليبي وحوله إلى عملية قصف للحكم في ليبيا وتغيير النظام ثم غادروا".وأوضح أن فرنسا وبريطانيا وأمريكا في 2011 أصدروا قرارا من مجلس الأمن كان سببا في سقوط النظام الليبي، متابعًا: "قلت خلال الاجتماع اتفهم تماما ما تحدث به الرئيس بوتن وأشرت إلى تدخلات حلف الأطلسي في ليبيا تحت مظلة مجلس الأمن".