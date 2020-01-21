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18 فريقا يتنافسون على ذهب الألعاب الجماعية في "عربية السيدات " بالشارقة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:51 م
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بوابة الفجر
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يدخل 18 فريقا يمثلون تسع دول عربية من بينها مصر  في منافسات شرسه بالألعاب الجماعية في كرة السلة والكرة الطائرة، في إطار مواجهات دورة الألعاب للأندية العربية الخامسة للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير الحالي .
 

ويتنافس على ميدان كرة السلة التي ينطلق مشوار المنافسات فيها 3 فبراير، لاعبات أندية الشارقة الرياضي للمرأة من دولة الإمارات العربية المتحدة، والفحيص من الأردن، والفتاة الرياضي من دولة الكويت، ونادي المجمع الرياضي للنفطيين من الجزائر، فيما تتواجه لاعبات أندية الرفاع الرياضي من البحرين، والساحل الرياضي من سورية، وسبورتنج الرياضي من مصر ، واليت أثليتس السعودي، ونادي الأمل الرياضي بالوطن القبلي التونسي.
 

وضربت لاعبات دولة الإمارات من أندية الشارقة الرياضي للمرأة، والوصل الرياضي موعداً للمنافسات على صعيد الكرة الطائرة التي تنطلق 3 فبراير، تجمعهنّ مع نظيراتهنّ من أندية دي لا سال الأردني، والمجمع الرياضي للنفطيين، والنادي الأهلي البحريني، فيما تتواجه لاعبات سورية من نادي تلدرة، مع لاعبات سبورتينغ الرياضي المصري، والسعودي السعودي، والرياضي الصفاقسي التونسي.
 

وخصصت الدورة لمنافسات وتدريبات الألعاب ميادين: الصالة الرياضية المتواجدة في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وصالات جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة، وناشئة واسط (الشارقة)، وسجايا فتيات الشارقة، فيما تستضيف صالة نادي الشارقة الرياضي– منطقة سمنان، تدريبات ومنافسات كرة السلة.
 

وعن هذه المشاركة أكدت سعادة ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على أن الدورة باتت اليوم مصدّراً للنماذج الرياضية المتطورة ومنصة تسهم في تطوير وبناء قدرات الرياضيات العرب لافتة إلى أن الحدث هذا العام يستقطب أكبر عدد مشاركات عربية في تاريخ الدورة.
 

وقالت نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة:" حرصنا على أن تبقى الدورة رافداً للاعبات الاماراتيات والعربيات لتطوير قدراتهنّ ومهاراتهنّ وعاملاً استراتيجياً لتقوية وتدعيم علاقاتهنّ مع نظيراتهنّ على ميادين المنافسات، كما أن الحدث اليوم يعكس ومما لمسناه من زيادة في عدد المشاركات من الأندية العربية مكانته كمناسبة رياضية مؤهلة ومطورة لمهارات وفنيات اللاعبات استعداداً للمنافسات العالمية".
 

ويشارك في منافسات النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 16 دولة تتنافس في تسعة ألعاب هي: الرماية، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة، وألعاب القوة، والمبارزة، و الكاراتية وقوس والسهم و الفروسية .

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