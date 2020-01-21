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مدرب المقاصة: كنا الأفضل أمام بيراميدز ولكن!

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:50 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قال عادل مصطفى المدرب العام لفريق نادي مصر المقاصة، إنه كالعادة وعلى عكس سير المباريات الأخيرة يخسر الفريق رغم أنه كان الأفضل والمسيطر على مجريات الأمور.

أضاف بأن الفريق قدم مباراة قوية وجيدة في مواجهة بيراميدز والأخطاء التي حدثت في اللقاء هي سبب الخسارة، والمقاصة من أكثر الفرق خلقا للفرص أمام المنافسين في أغلب المباريات.

شدد المدرب على أن الفريق رغم تفوقه في المباراة أمام بيراميدز تحديدا في الشوط الأول، تلقى الفريق هدفا من جانب بيراميدز وكذلك جاء الهدفين الثاني والثالث، والجهاز الفني يحاول علاج الأخطاء الدفاعية.

أكد أن طرد المدير الفني أحمد حسام ميدو أثر على اللاعبين كثيرا داخل الملعب، والمدرب لا يستحق الطرد وكان يتحدث مع الحكم محمود البنا بصورة طبيعية ولكنه فوجئ بالطرد، مشددا على أن الأخطاء مستمرة وللقاء السابع على التوالي يكون الفريق أفضل بكثير ولكنه يخسر المباراة.

تحدث عن أن الفريق يعاني من عدم فتح باب الاستبدال وقيد صفقات جديدة والسماح للاعب بحجم أيمن حفني للعب مع الفريق، والمجموعة الحالية من اللاعبين جيدة للغاية ولكنها تحتاج للوقت للتأقلم ومع توالي اللقاءات ستكون الأمور أفضل.
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