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محامي "تائب" يطالب مرشد الإخوان بتعويض 3 ملايين جنيه لتسببه في حبسه

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:46 م
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مرشد الإخوان
مرشد الإخوان
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أقام المحامي الإخواني المنشق " تامر ذكي ذكي أبو سليمان"، دعوى قضائية أمام الدائرة 2 تعويضات بمجلس الدولة، اختصم فيها محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وطالبه فيها بدفع 3 ملايين جنيه، كتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة اعتناقه فكر الجماعة الإرهابية، ما تسبب في حبسه.

وحددت الدائرة 2 تعويضات، جلسة غدًا الأربعاء، لنظر الدعوى التي حملت رقم 185 لسنة 2019.

وقال المحامي في دعواه، إنه اعتنق الفكر الإخواني، وشارك في أعمال تخريبية نتيجة قناعته بفكر جماعة الإخوان، وألقي القبض عليه على ذمة القضية (24337 لسنة 2017) جنايات مينا البصل، وأُفرج عنه مؤخرا.

وبعد الإفراج عنه، أقام دعوى تعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة قناعته بالفكر الإخواني.
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الكلمات المفتاحية

محمد بديع دعوى قضائية جنايات تعويضات الإخوان

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