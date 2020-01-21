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ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز بيراميدز على المقاصة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:46 م
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بيراميدز
بيراميدز
محمد جمال
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حقق فريق بيراميدز فوز كبير وثمين ضمن مباريات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز على فريق مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف فى لقاء أقيم على ملعب الدفاع الجوي، تحت قيادة الحكم محمود البنا.

وقاد عبدالله السعيد فريقه بيراميدز للفوز على المقاصة بإحرازه هدفين وسجل محمد حمدي هدف فريقه الثالث بينما سجل صلاح أمين هدف مصر المقاصة الوحيد، ليصل بيراميدز للنقطة 23 فى المركز الخامس.

ترتيب الدوري المصري عقب فوز بيراميدز على مصر المقاصة:-

-الأهلي 36 نقطة
-المقاولون العرب 29 نقطة
-الاتحاد السكندري 25 نقطة
-الزمالك 24 نقطة
-بيراميدز 23 نقطة
-الانتاج الحربي 21 نقطة
-إنبي 20 نقطة
-سموحة 19 نقطة
-حرس الحدود 18 نقطة
-الإسماعيلي 18 نقطة
-المصري 16 نقطة
-وادى دجلة 13 نقطة
-طنطا 13 نقطة
-الجونة 12 نقطة
-مصر المقاصة 11 نقطة
-طلائع الجيش 11 نقطة
-نادى مصر 11 نقطة
-أسوان 9 نقاط

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الكلمات المفتاحية

فوز بيراميدز عبد الله السعيد ترتيب الدوري المصري الزمالك الأهلي

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