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محور قوص على النيل.. تنمية لصعيد مصر (فيديو)

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:49 ص
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محور قوص
محور قوص
كرستينا عياد
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تنفذ وزارة النقل خطة لربط شبكة الطرق في كل أنحاء الجمهورية؛ حيث يتم ربط شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية، للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.


تتضمن خطة الدولة لتنمية وتطوير الطرق، محور قوص، الذي تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذه ضمن عدد من المحاور العرضية على النيل.


وفي الفيديو التالي، تستعرض "الفجـر" أهم المعلومات عن المحور.



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وزارة النقل تنمية الصعيد الصعيد أخبار

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