العنف يتسبب في مقتل 17 شخصاً في شمال سوريا

قال نشطاء معارضون سوريون، إن غارات جوية على مناطق يسيطر عليها المتمردون في شمال غرب سوريا وقصف المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصًا اليوم الثلاثاء، بمن فيهم عائلة بأكملها، وفقًا لموقع "كندا بريس".



كما جاءت الغارات الجوية والقصف وسط هجوم حكومي على محافظة إدلب الشمالية الغربية، آخر معقل للمتمردين في البلاد، وأجزاء يسيطر عليها المتمردون في محافظة حلب القريبة.



وبدأ سريان اتفاق وقف الأعمال القتالية الجديد بين روسيا وتركيا، اللذين يدعمان الأطراف المتصارعة في النزاع، في وقت سابق من هذا الشهر، لكن إستمر العنف.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا ووكالة ستيب نيوز، وهو ناشط جماعي، إن التسعة قتلوا في قرية كفر تال قبل الظهر، حيث قالوا إن من بين القتلى عائلة مكونة من ثمانية أفراد من أولياء الأمور وأطفالهم الستة.



كما قال المرصد، إن ستة أشخاص آخرين قتلوا في أجزاء أخرى من شمال سوريا.



وقال الدفاع المدني السوري للمعارضة، المعروف أيضًا باسم الخوذات البيضاء، إن الغارات الجوية قتلت 24 شخصًا على الأقل، من بينهم 13 طفلًا.



وألقى المرصد والدفاع المدني والخطوة اللوم على الطائرات الحربية الروسية في الهجوم.



وقالت وسائل الإعلام السورية، إن قصف المتمردين لمدينة حلب الشمالية قتل امرأتين وطفل.



وإن حصيلة القتلى المختلفة ليست غير شائعة في سوريا في أعقاب الغارات الجوية مباشرة.



كما أدى الهجوم الحكومي إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص، فر الكثير منهم إلى مناطق أقرب إلى الحدود مع تركيا.



وقتل العشرات من المقاتلين على كلا الجانبين في الأيام الأخيرة مع اشتداد الاشتباكات.



وسيطر محافظة إدلب على متشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة، كما أنها موطن لثلاثة ملايين مدني وحذرت الأمم المتحدة من خطر متزايد من كارثة إنسانية على طول الحدود التركية.

