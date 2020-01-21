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السرطان جمعهما.. قصة حب بين أحمد وأمنية توجت بالزواج

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:45 م
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أحمد وأمنية
أحمد وأمنية
هدى عبدالرازق
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كشف أحمد سعد، محارب مرض السرطان، تفاصيل زواجه من مريضة سرطان التقى بها في رحلة علاجهما في مستشفى  57357، موضحا أنهما يتابعان مع المستشفى حتى الآن.

وأشار "سعد"، عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أنه نشأت علاقة صداقة بينهما وتوجت بالخطوبة بعد مدة قصيرة جدا، ثم تزوجا، وأنجبا ولد وأطلقا عليه اسم زين وعمره الآن شهرين، موضحا أن حالة زوجته أمنية جيدة، والورم في حالة خمول، مضيفا: "مستشفى 57357 صانعة الأمل في مصر".

وأضاف أنهم يتلقون أفضل معاملة في المستشفى، ويشعرون أن الأطباء أهل لهم، معلقا: "أنا أمنية قررنا نرتبط ببعض عشان إحنا أكتر ناس هتحس ببعض".
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