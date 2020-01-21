كورة لايف - ARSENAL GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة ارسنال اليوم

مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد مع فريق أرسنال بقيادة مدربه ميكيل ارتيتا اليوم الثلاثاء 21 يناير YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز KOORA ONLINE.

يلا شوت حصري وسوف تقام المباراة بين فريق أرسنال وفريق تشيلسي في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة KOORA STAR بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر والربع مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر والربع صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي BEIN MATSH.

جول كورة وكان فريق تشيلسي قد تعرض لهزيمة قاسية في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز من فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب السانت جيمس بارك YALA LIVE بينما تعادل فريق أرسنال مع فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات في لندن GOAL KOORA.

كورة أونلاين ويعد هذا اللقاء ديربي لندني بين فريق تشيلسي وفريق أرسنال، ويشهد دائما الكثير من الإثارة خلال المباراة التي تكون من أقوى المباريات في انجلترا على مدار الموسم COOL KOORA حيث انتهى اللقاء الأول بين الفريقين بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد لفريق تشيلسي في ملعب الإمارات بالرغم من تأخر البلوز في النتيجة حتى الدقيقة 80 ولكن نجح لاعبو الفريق الأزرق في تحقيق الفوز والثلاث نقاط KOORAHD.