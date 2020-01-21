Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة لايف - ARSENAL GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة ارسنال اليوم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد مع فريق أرسنال بقيادة مدربه ميكيل ارتيتا اليوم الثلاثاء 21 يناير YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز KOORA ONLINE.

يلا شوت حصري وسوف تقام المباراة بين فريق أرسنال وفريق تشيلسي في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة KOORA STAR بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر والربع مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر والربع صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي BEIN MATSH.

جول كورة وكان فريق تشيلسي قد تعرض لهزيمة قاسية في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز من فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب السانت جيمس بارك YALA LIVE بينما تعادل فريق أرسنال مع فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات في لندن GOAL KOORA.

كورة أونلاين ويعد هذا اللقاء ديربي لندني بين فريق تشيلسي وفريق أرسنال، ويشهد دائما الكثير من الإثارة خلال المباراة التي تكون من أقوى المباريات في انجلترا على مدار الموسم COOL KOORA حيث انتهى اللقاء الأول بين الفريقين بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد لفريق تشيلسي في ملعب الإمارات بالرغم من تأخر البلوز في النتيجة حتى الدقيقة 80 ولكن نجح لاعبو الفريق الأزرق في تحقيق الفوز والثلاث نقاط KOORAHD.

Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت Man City مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر yalla shoot كورة لايف رابط ماتش مانشستر سيتي kora live

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

منذ ساعة و 24 دقيقة

خاص - الأهلي يرد على رحيل صلاح محسن وعمار حمدي

منذ أقل من ساعة

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ حوالي 12 ساعة

مواعيد مباريات مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

منذ ساعتين و 19 دقيقة

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجموعة متوازنة لمنتخب مصر في تصفيات مونديال 2022

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Chelsea vs Arsenal LIVE: Premier League

منذ أقل من ساعة

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول نظام أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:17 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

06:19 م

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Chelsea vs Arsenal LIVE: Premier League

09:39 م

خاص - الأهلي يرد على رحيل صلاح محسن وعمار حمدي

09:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status