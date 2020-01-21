أبو الغيط يكشف تفاصيل وثيقة برلين لحل الأزمة الليبية

كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تفاصيل وثيقة مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن الوثيقة تعالج المحاور الرئيسية والاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان في ليبيا؛ حيث تتضمن 55 بند.



وأوضح "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الوثيقة تتضمن حل التنظيمات والميليشيات الإرهابية في ليبيا، وتثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم، فضلًا عن إطلاق عملية عسكرية في صورة تفاعل عسكري لتأسيس منظومة عسكرية جديدة، وإنشاء حكومة جديدة".



ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أنه تم تكليف غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة للتحرك مع الأطراف المختلفة للتوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار ثم بعد ذلك تبدأ العملية السياسية، لافتًا إلى أنه يحدث عملية خرق لهدنة وقف إطلاق النار من الأن.

