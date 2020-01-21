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فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:40 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل _ تصوير : أحمد علي
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عبر الفنان فروق حسني وزير الثقافة الأسبق، عن سعادته البالغة بالأعمال التي أهلت بالفوز في مسابقة الفنون 202، والذي تنظمه مؤسسة "فاروق حسني"، الكائنة بحي الزمالك، مؤكد إلى أن جميع الأعمال تستحق الحصول على جوائز قيمة.

 

وأكد "حسني"، خلال كلمته بحفل توزيع جوائز مسابقة "الفنون 2020"، على أن الجائزة في حاجة لتصبح ثلاث مراكز بدلا من فائز واحد، لافتًا أن الشباب الموهبين في جميع الفنون، هم ممثلين للدولة بفنهم الحقيقي الذي حمل رسائل سامية، كما أكد على أن مصر دولة بنيت على الثقافة والفنون.

 

وتابع الوزير الأسبق، أن المجتمع المصري يحتاج لشباب فنانين يملئو الحياة بالسرور والفرح، فضلًا عن ضرورة التجديد طوال الوقت.


فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
فاروق حسني: "مصر بنيت على الثقافة" (فيديو)
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