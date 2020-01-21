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إثر وفاة جريح الثورة طارق الدزيري: قيس سعيّد يتحوّل لمنزل العائلة ويقدّم واجب العزاء
الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:56 م
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مروى الجلاصي
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تحوّل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2020، إلى منزل أحد جرحى ثورة 14 جانفي 2011 الفقيد طارق الدزيري، لتقديم واجب العزاء.
ويذكر أنّ طارق الدزيري أصيل مدينة الفحص من ولاية زغوان، توفي يوم السبت 18 جانفي 2020، بعد معاناة لـ9 سنوات من إصابته بالرصاص خلال أحداث الثورة، ما خلّف له شللًا نصفيًا وأصبح مقعدًا على كرسي متحرك.
ويشار إلى أن لجنة شهداء وجرحى الثورة، قرّرت إجراء زيارة لعائلة الفقيد طارق الدزيري، لتفقد احتياجاتها بالإضافة إلى ضبط برنامج عمل، يتضمن خصوصا البحث في أسباب تأخر إصدار القائمة النهائية للشهداء والجرحى، ومعالجة ملف العدالة الانتقالية وصندوق التعويضات، وفق تصريحات لنائبة رئيس لجنة شهداء وجرحى الثورة يمينة الزغلاني.
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