إثر وفاة جريح الثورة طارق الدزيري: قيس سعيّد يتحوّل لمنزل العائلة ويقدّم واجب العزاء

تحوّل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2020، إلى منزل أحد جرحى ثورة 14 جانفي 2011 الفقيد طارق الدزيري، لتقديم واجب العزاء.





ويذكر أنّ طارق الدزيري أصيل مدينة الفحص من ولاية زغوان، توفي يوم السبت 18 جانفي 2020، بعد معاناة لـ9 سنوات من إصابته بالرصاص خلال أحداث الثورة، ما خلّف له شللًا نصفيًا وأصبح مقعدًا على كرسي متحرك.