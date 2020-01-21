عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شوت Man City مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر yalla shoot كورة لايف رابط ماتش مانشستر سيتي kora live

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:59 م
Advertisements
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
Advertisements
تنطلق مباراة مانشستر سيتى وشيفيلد يونايتد في مواجهات يطولة  الدوري الانجليزي للمحترفين، حيث يستعد شيفيلد يونايتد لمواجهة المان سيتي على ملعب برامال لين معقل شيفيلد يونايتد بث مباشر عبر yalla shot مباشر.

 

مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر
تنطلق فاعليات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة البريميرليج للمحترفين  حيث تقام فيها عدد من المواجهات شديدة القوة نتابعها في نقل حصرى مباشر من رابط  yallakora مع مشاهدة مباريات اليوم مباشر  تنطلق مباراة مانشستر سيتى مع شيفيلد يونايتد مساء اليوم، على ستاد برامال لين، يلا كورة مباشر مشاهدة مباربات اليوم لايف عبر bein sports فى تغطية حية للقاء.

 

كورة لايف مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر
كورة اون لاين مشاهدة مباراة اليوم في بث مباشر مجانا حيث يقدم موقع كورة اون خدمة البث المباشر مجانا لمتابعى كرة القدم العالمية من kora online لايف ويمكن مشاهدة مباراة المان سيتي مع فريق شيفيلد يونايتد في بث مباشر بجودة عالية عبر bein sports.

يمكن مشاهدة مباريات اليوم في بطولة الدورى الانجليزى فى تحديث مستمر لايف عبر رابط yallakora بدون تقطيع.

بطولة دوري المحترفين الانجليزى – الجولة ال24
مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد
توقيت الساعة 21:30 مساء بتوقيت فى مصر
توقيت الساعة 22:30 مساء بتوقيت فى السعودية

Advertisements

أخبار تهمك

مورينيو يطلب صفقة مفاجئة من ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

مواعيد مباريات مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

منذ ساعة

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجموعة متوازنة لمنتخب مصر في تصفيات مونديال 2022

منذ أقل من ساعتين

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ ساعتين

تفاصيل اجتماع ريال مدريد وتوتنهام لإنهاء الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

تطور هام في قضية قتيل زوج نانسي عجرم

منذ حوالي 7 ساعات

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

برشلونة يضع شرطاً واحداً للتفاوض مع بديل سواريز

منذ 43 دقيقة

عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

العاملون بقناة "الشرق" يفضحون إدارتها: تمويلات خارجية مجهولة.. و5500 دولار مقابل بث أعمال تافهة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

منذ حوالي 3 ساعات

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:17 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

06:19 م

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

06:44 م

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

عاجل.. مجموعة متوازنة لمنتخب مصر في تصفيات مونديال 2022

07:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status