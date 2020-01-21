عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

للأهلاوية.. تذكرتي Tazkarti يعلن أماكن استلام التذاكر والـFAn ID لجماهير المارد الأحمر.. ننشر طريقة التسجيل والحجز لحضور مباراة الأهلي والنجم الساحلي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:00 م
Advertisements
تذكرتي tazkarti.com
تذكرتي tazkarti.com
Advertisements
كشفت صفحة شركة تذكرتي Tazkarti الرسمية على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020، عن بدأ استقبال الموقع لتسجيلات وحجوزات التذاكر لجماهير المارد الأحمر، وذلك لحضور مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة من دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما شمل بيان تذكرتي Tazkarti أماكن استلام التذاكر والـFAn ID لجماهير الأهلي من فروع شركة "أرونج"، وهي كالتالي:

- 172 شارع شبرا.

- 6 ب شارع البرزيل بمنطقة الزمالك.

- 80 شارع عباس العقاد بمدينة نصر.

- 10 شارع البطل أحمد عبدالعزيز بالمهندسين.

- 49 ش الاسلكي بالمعادي.

- ميدان جيهنة محل رقم 247/248 بمول العرب.

- 110 شارع الميرغني بالهليوبوليس.

- 17 شارع الجمهورية بسوط البلد - القاهرة.

- ش التسعيين بالقطامية (التجمع الثالث) بكايرو فيستيفال سيتي.

- كارفور جولف سيتي مول بمدينة العبور د 3 محل رقم 131 و132 (كارفور العبور).

التسجيل لأول مرة في موقع تذكرتي Tazkarti للحصول على الفان أي دي وحجز تذاكر المباريات

- ادخل على موقع تذكرتي Tazkarti للتسجيل كمستخدم جديد من هنا.

- قم بتحديد الجنسية، وبعدها ينقلك الموقع إلى نافذة (بيانات الاتصال)، وهنا يجب عليك تحديد البلد واللغة للتواصل، بالإضافة إلى وضع البريد الإلكتروني الخاص بك.

- ضع رقم الهاتف المحمول واضغط على كلمة "إرسال"، حتى يرسل الموقع كود التأكيد على الرقم، ومن ثم تدوينه في خانة "رمز التحقق" واضغط تحقق ثم استكمال.

- وبعد الضغط على "استكمال"، ستظهر لك نافذة آخرى، عليك ملئ بياناتك شخصية، من خلال الاسم و اسم الاب واسم العائلة، بالاضافة الى اسم الام كامل، وكذلك التعرف على فصيلة الدم والنوع أيضًا، واضغط "استكمال".

- ستظهر لك نافذة آخرى بعد استكمال البيانات الشخصية، فعليك رفع صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي (البطاقة الشخصية)، وكذلك صورة شخصية.

- وبعد استكمال تسجيل جميع البيانات، عليك الانتظار حتى يبدأ نظام موقع تذكرتي بفرز البيانات المسجلة لضمان أمن المشجعين، حتى تصل رسالة من الموقع تحمل بطاقة المشجع وكلمه المرور الخاصة بك، لاستخدامهم في حجز تذاكر المباريات من الموقع.

طريقة الحصول على تذكرة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

- ادخل على موقع تذكرتي Tazkarti من هنا، ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق وضع رقم المشجع وكلمة المرور الخاصة بك، وان كنت مستخدم جديد، يمكن معرفة طريقة التسجيل في الموقع من الأعلي.

- اضغط على (رياضة تذاكر مباريات)، ستجد قائمة بالمباريات المتاح الحجز بها، (متاح الآن مباراة الزمالك ومازيمبي، وغدًا مباراة الأهلي والهلال السوداني).

- اضغط على (حجز تذكرة)، أمام مباراة الزمالك ومازيمبي.

- ثم اتبع اجراءات حجز التذكرة وطريقة الدفع، وسيخبرك الموقع بمعاد استلام التذكرة والفان اي دي من أحد فروع "أورنج".

وأوضح موقع تذكرتي، أن مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي ستقام الأحد المقبل 26 يناير 2020، ويتم فتح بوابات ملعب استاد "السلام" في تمام الساعة 3:00 عصرًا، وتغلق الساعة 8:00 مساءًا، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

يخوض النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط، مباراة قوية ضد النجم الساحلي التونسي صاحب المركز الأول برصيد 9 نقاط في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، الأحد المقبل 26 يناير 2020 في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب استاد "السلام"، ويطمح المارد الأحمر بالحصول على الثلاث نقاط لحسم تأهله من دور المجموعات.

تذكرتي Tazkarti يعلن أماكن استلام التذاكر والـFAn ID لجماهير المارد الأحمر.. ننشر طريقة التسجيل والحجز لحضور مباراة الأهلي والنجم الساحلي
للأهلاوية.. تذكرتي Tazkarti يعلن أماكن استلام التذاكر والـFAn ID لجماهير المارد الأحمر.. ننشر طريقة التسجيل والحجز لحضور مباراة الأهلي والنجم الساحلي
للأهلاوية.. تذكرتي Tazkarti يعلن أماكن استلام التذاكر والـFAn ID لجماهير المارد الأحمر.. ننشر طريقة التسجيل والحجز لحضور مباراة الأهلي والنجم الساحلي
للأهلاوية.. تذكرتي Tazkarti يعلن أماكن استلام التذاكر والـFAn ID لجماهير المارد الأحمر.. ننشر طريقة التسجيل والحجز لحضور مباراة الأهلي والنجم الساحلي
للأهلاوية.. تذكرتي Tazkarti يعلن أماكن استلام التذاكر والـFAn ID لجماهير المارد الأحمر.. ننشر طريقة التسجيل والحجز لحضور مباراة الأهلي والنجم الساحلي
للأهلاوية.. تذكرتي Tazkarti يعلن أماكن استلام التذاكر والـFAn ID لجماهير المارد الأحمر.. ننشر طريقة التسجيل والحجز لحضور مباراة الأهلي والنجم الساحلي
للأهلاوية.. تذكرتي Tazkarti يعلن أماكن استلام التذاكر والـFAn ID لجماهير المارد الأحمر.. ننشر طريقة التسجيل والحجز لحضور مباراة الأهلي والنجم الساحلي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موقع تذكرتي موقع Tazkarti موعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي فان اي دي دوري ابطال افريقيا دور المجموعات تذكرتي Tazkarti تذكرتي تذاكر مباراة الاهلي والنجم النجم الساحلي التونسي الجولة الخامسة الاهلي المصري الاهلي tazkarticom Tazkarti FAn ID

أخبار تهمك

برشلونة يضع شرطاً واحداً للتفاوض مع بديل سواريز

منذ 43 دقيقة

عاجل.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

منذ حوالي 3 ساعات

تطور هام في قضية قتيل زوج نانسي عجرم

منذ حوالي 7 ساعات

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

منذ حوالي 4 ساعات

عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مجموعة متوازنة لمنتخب مصر في تصفيات مونديال 2022

منذ أقل من ساعتين

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ ساعتين

مواعيد مباريات مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

منذ ساعة

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تفاصيل اجتماع ريال مدريد وتوتنهام لإنهاء الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

العاملون بقناة "الشرق" يفضحون إدارتها: تمويلات خارجية مجهولة.. و5500 دولار مقابل بث أعمال تافهة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مورينيو يطلب صفقة مفاجئة من ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

كيف تحجز مقعداً عبر موقع تذكرتي tazkarti لمشاهد مباراة منتخب مصر بنهائي أمم إفريقيا تحت 23؟

موقع تذكرتي tazkarti.. احجز مقعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري ابطال أفريقيا من هنا

موقع تذكرتي | احجز الآن تذكرة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا عبر رابط Tazkarti

رابط مباشر.. خطوات وطريقة حجز تذكرة مباراة الزمالك ومازيمبي بأبطال إفريقيا عبر موقع تذكرتي Tazkarti

تذكرتي Tazkarti تحدد أماكن استلام التذاكر والـ FAn ID لجماهير الزمالك.. اعرف طريقة التسجيل في الموقع

قبل نفاذ المقاعد | احجز من موقع تذكرتي "tazkarti.com" تذكرة مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا | Zamalek Vs Mazembe

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:17 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

06:19 م

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

06:44 م

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

عاجل.. مجموعة متوازنة لمنتخب مصر في تصفيات مونديال 2022

07:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status