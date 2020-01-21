للأهلاوية.. تذكرتي Tazkarti يعلن أماكن استلام التذاكر والـFAn ID لجماهير المارد الأحمر.. ننشر طريقة التسجيل والحجز لحضور مباراة الأهلي والنجم الساحلي

كشفت صفحة شركة تذكرتي Tazkarti الرسمية على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020، عن بدأ استقبال الموقع لتسجيلات وحجوزات التذاكر لجماهير المارد الأحمر، وذلك لحضور مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة من دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.





كما شمل بيان تذكرتي Tazkarti أماكن استلام التذاكر والـFAn ID لجماهير الأهلي من فروع شركة "أرونج"، وهي كالتالي:





- 172 شارع شبرا.

- 6 ب شارع البرزيل بمنطقة الزمالك.

- 80 شارع عباس العقاد بمدينة نصر.

- 10 شارع البطل أحمد عبدالعزيز بالمهندسين.

- 49 ش الاسلكي بالمعادي.

- ميدان جيهنة محل رقم 247/248 بمول العرب.

- 110 شارع الميرغني بالهليوبوليس.

- 17 شارع الجمهورية بسوط البلد - القاهرة.

- ش التسعيين بالقطامية (التجمع الثالث) بكايرو فيستيفال سيتي.

- كارفور جولف سيتي مول بمدينة العبور د 3 محل رقم 131 و132 (كارفور العبور).



التسجيل لأول مرة في موقع تذكرتي Tazkarti للحصول على الفان أي دي وحجز تذاكر المباريات





من هنا . - ادخل على موقع تذكرتي Tazkarti للتسجيل كمستخدم جديد





- قم بتحديد الجنسية، وبعدها ينقلك الموقع إلى نافذة (بيانات الاتصال)، وهنا يجب عليك تحديد البلد واللغة للتواصل، بالإضافة إلى وضع البريد الإلكتروني الخاص بك.





- ضع رقم الهاتف المحمول واضغط على كلمة "إرسال"، حتى يرسل الموقع كود التأكيد على الرقم، ومن ثم تدوينه في خانة "رمز التحقق" واضغط تحقق ثم استكمال.





- وبعد الضغط على "استكمال"، ستظهر لك نافذة آخرى، عليك ملئ بياناتك شخصية، من خلال الاسم و اسم الاب واسم العائلة، بالاضافة الى اسم الام كامل، وكذلك التعرف على فصيلة الدم والنوع أيضًا، واضغط "استكمال".





- ستظهر لك نافذة آخرى بعد استكمال البيانات الشخصية، فعليك رفع صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي (البطاقة الشخصية)، وكذلك صورة شخصية.





- وبعد استكمال تسجيل جميع البيانات، عليك الانتظار حتى يبدأ نظام موقع تذكرتي بفرز البيانات المسجلة لضمان أمن المشجعين، حتى تصل رسالة من الموقع تحمل بطاقة المشجع وكلمه المرور الخاصة بك، لاستخدامهم في حجز تذاكر المباريات من الموقع.





طريقة الحصول على تذكرة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا





من هنا ، ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق وضع رقم المشجع وكلمة المرور الخاصة بك، وان كنت مستخدم جديد، يمكن معرفة طريقة التسجيل في الموقع من الأعلي. - ادخل على موقع تذكرتي Tazkarti، ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق وضع رقم المشجع وكلمة المرور الخاصة بك، وان كنت مستخدم جديد، يمكن معرفة طريقة التسجيل في الموقع من الأعلي.





- اضغط على (رياضة تذاكر مباريات)، ستجد قائمة بالمباريات المتاح الحجز بها، (متاح الآن مباراة الزمالك ومازيمبي، وغدًا مباراة الأهلي والهلال السوداني).





- اضغط على (حجز تذكرة)، أمام مباراة الزمالك ومازيمبي.





- ثم اتبع اجراءات حجز التذكرة وطريقة الدفع، وسيخبرك الموقع بمعاد استلام التذكرة والفان اي دي من أحد فروع "أورنج".





وأوضح موقع تذكرتي، أن مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي ستقام الأحد المقبل 26 يناير 2020، ويتم فتح بوابات ملعب استاد "السلام" في تمام الساعة 3:00 عصرًا، وتغلق الساعة 8:00 مساءًا، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.





موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا





يخوض النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط، مباراة قوية ضد النجم الساحلي التونسي صاحب المركز الأول برصيد 9 نقاط في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، الأحد المقبل 26 يناير 2020 في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب استاد "السلام"، ويطمح المارد الأحمر بالحصول على الثلاث نقاط لحسم تأهله من دور المجموعات.



