عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد ضد يونيونستانس سالامنكا الأربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس ملك إسبانيا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:51 م
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
Advertisements
تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية تحديداً الإسبانية يوم الأربعاء 22 يناير 2020 إلى استاد هيلمانتيكو في العاشرة مساءًًً لمتابعة مباراة ريال مدريد ويونيونستانس سالامنكا في دور ال 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :
تنطلق مباراة ريال مدريد ويونيونستانس سالامنكا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة Bein Sport HD 3.

فاز ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد بالتغلب على أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية بركلات الترجيح ويسعى لمواصلة زيادة سلسة بطولاته هذا الموسم بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق ويمكن اعتبار بطولة كأس ملك إسبانيا إحدى البطولات الهامة التي يسعى المدرب الفرنسي للفوز بها في الفترة المقبلة.

وعلى الجانب الآخر، يسعى يونيونستاس بذل ما في وسعه خاصًة وأن المواجهة ستقام على أرضه ووسط جمهوره لعل وعسى يحرز مفاجأة لن تُمحى أبدًا من تاريخ الفريق بإقصاء نادي بحجم ريال مدريد بطل كأس السوبر الإسباني.

* التشكيل المتوقع :
من المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الآتي :-
حراسة المرمى : تيبو كورتوا
خط الدفاع : فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - داني كارفخال
خط الوسط : توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي
خط الهجوم : إيسكو - كريم بنزيما - جاريث بيل

* القنوات الناقلة والبث المباشر :
البث مباشر مباراة ريال مدريد ضد يونيونستانس سالامنكا اليوم الأربعاء في كأس إسبانيا، حيث تُذاع المباراة في العاشرة مساءً في يوم الأربعاء عبر شبكة قناة Bein Sport HD 3 باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة يونيونستانس سالامنكا ضد ريال مدريد على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات Bein Sport HD 3.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة ريال مدريد اليوم موعد مباراة ريال مدريد كأس ملك إسبانيا كأس إسبانيا ريال مدريد

أخبار تهمك

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

منذ حوالي 3 ساعات

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مواعيد مباريات مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعة

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ أقل من ساعتين

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة يضع شرطاً واحداً للتفاوض مع بديل سواريز

منذ 39 دقيقة

عاجل.. مجموعة متوازنة لمنتخب مصر في تصفيات مونديال 2022

منذ أقل من ساعتين

مورينيو يطلب صفقة مفاجئة من ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

تطور هام في قضية قتيل زوج نانسي عجرم

منذ حوالي 7 ساعات

العاملون بقناة "الشرق" يفضحون إدارتها: تمويلات خارجية مجهولة.. و5500 دولار مقابل بث أعمال تافهة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل اجتماع ريال مدريد وتوتنهام لإنهاء الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

أهداف مباراة - ريال مدريد 4 × 2 جيرونا || كأس ملك إسبانيا

بعد تخطي إشبيلية.. موعد مباراة ريال مدريد القادمة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:17 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

06:19 م

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

06:44 م

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

عاجل.. مجموعة متوازنة لمنتخب مصر في تصفيات مونديال 2022

07:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status