موعد مباراة ريال مدريد ضد يونيونستانس سالامنكا الأربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس ملك إسبانيا

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية تحديداً الإسبانية يوم الأربعاء 22 يناير 2020 إلى استاد هيلمانتيكو في العاشرة مساءًًً لمتابعة مباراة ريال مدريد ويونيونستانس سالامنكا في دور ال 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.





* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة ريال مدريد ويونيونستانس سالامنكا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة Bein Sport HD 3.





فاز ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد بالتغلب على أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية بركلات الترجيح ويسعى لمواصلة زيادة سلسة بطولاته هذا الموسم بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق ويمكن اعتبار بطولة كأس ملك إسبانيا إحدى البطولات الهامة التي يسعى المدرب الفرنسي للفوز بها في الفترة المقبلة.





وعلى الجانب الآخر، يسعى يونيونستاس بذل ما في وسعه خاصًة وأن المواجهة ستقام على أرضه ووسط جمهوره لعل وعسى يحرز مفاجأة لن تُمحى أبدًا من تاريخ الفريق بإقصاء نادي بحجم ريال مدريد بطل كأس السوبر الإسباني.





* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - داني كارفخال

خط الوسط : توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم : إيسكو - كريم بنزيما - جاريث بيل





* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة ريال مدريد ضد يونيونستانس سالامنكا اليوم الأربعاء في كأس إسبانيا، حيث تُذاع المباراة في العاشرة مساءً في يوم الأربعاء عبر شبكة قناة Bein Sport HD 3 باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة يونيونستانس سالامنكا ضد ريال مدريد على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات Bein Sport HD 3.