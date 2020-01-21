"بروحي دار" رواية جديدة لـ نور إسماعيل بمعرض الكتاب في نسخته الـ51

تشارك الروائية نور إسماعيل، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51، والذي ينطلق غدًا الأربعاء 22 يناير 2020، بروايتها الجديدة "بروحي دار"، وتتحدث الرواية بشكل عام عن أنواع الحب القديمة الأسطورية مثل قصص، (قيس وليلى، عنتر وعبلة)، متمثلة في 8 قصص رومانسية ممزوجة بالدراما، كما أعلنت الروائية عن مفاجأة للقراء بشأن القصة الثامنة والأخيرة.

تدور أحداث رواية "بروحي دار" عن نوع أسطوري من الحب يضاهي جمال وروعة أساطير العشق القديم، كقيس وليلى، عنتر وعبلة، حيث نجد في الرواية الوفاء والإخلاص في الحب، كما تسجد أمامنا جنون، كجنون كليوباترا عندما أنهت حياتها بعد وفاة أنطونيو، وكأنها أدركت أن لا حياةُ لها من بعده.

كما تتعمق "إسماعيل" في روايتها، بالتحدث عن الوفاء حين يقرر المرء أن لا سعادة له في ابتعاده عن حبيبه، وأن ألم انتظار الحبيب أو فقدانه هو أفضل من تخطيه، قائلة: "ليست سادية، بل لكنه تسلم بمصير قررته دقات القلب".

تفاصيل نقاط رواية "بروحى دار":

- مقتبسة من قصة حقيقية

- تدور أحداث الرواية حول قصة حياة البطلة "نادية " منذ الصغر فى بيت والدها وما واجهته، من معاناة مرورًا بعدة علاقات عاطفية، تدخل وتخرج منها، وعددهم سبع قصص وصولًا إلى قصة الرواية الحقيقية وقصة عشقها الغريبة بـ"مالك"، صديق شقيقها الأصغر وتصبح هى القصة الثامنة والأخيرة في الرواية.

- تصنف رواية "بروحي دار"، من النوع الدرامي الرومانسي.

وقالت الروائية نور إسماعيل" لـ"الفجر الفني": "على ناصية حروف هذه الرواية ستشعر وأنك جزء منها، أو أحد شخصياتها، بل وأنك بطلها الوحيد"، وتابعت، أن معنى العشق يتلخص بين بطلى الرواية "مالك ونادية" فى جملته لها: "الحب يانادية زى الصلاة، لو مش على طهارة يبقى باطل".

ويذكر أن عدد صفحات الرواية 360 صفحة، وتتسم بلغة الرد، أي لغة عربية فصحى بسيطة فى مرادفاتها وقوية فى المعنى، أما الحوار عامى بسيط معاصر ملائم لأجواء الرواية.

واستخدمت الروائية أسلوب مثير إلى أقصى حد وحبكة قوية ليس بها أى افتعال، لمجرد سير الأحداث، لتجذب القارئ من أول ورقة حتى الأخيرة دون ملل.

وأشارت نور إسماعيل إلى أن رسم الشخصيات كان شيقًـا، لتجعل القارئ يتخيل تعبيرات وجوه ولغة جسد شخصيات الرواية، وذلك من خلال الحروف المكتوبة، وأفعال الشخصيات المدروسة بالنسبة لأدوارهم، موضح أنها استطاعت تقمص شخصيات روايتها.

واختتمت "إسماعيل" حديثها لـ"الفجر الفني" قائلة: "وصف الأماكن واختيارها والأجواء المحيطة بها، كاف لرسم الأحداث بإتقان في خيال القارئ.. رواية رائعة تستحق القراءة بإمعان".