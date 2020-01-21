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حزب الله العراقي يهدد رئيس الجمهورية ويحذّره من لقاء ترامب

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:42 م
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بوابة الفجر
الفجر
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وجه حزب الله العراقي، مساء الثلاثاء، تهديدا صارخا لرئيس العراقي برهم صالح ويحذّره من لقاء نظيره امريكي دونالد ترامب.

ويلتقي ترامب على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي نظيره العراقي برهم صالح ورئيس اقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق منذ اغتيال واشنطن الجنرال الايراني قاسم سليماني في الثالث من يناير قرب مطار بغداد. وعلى الاثر، طالب البرلمان العراقي الحكومة بان تطلب سحب 5200 جندي اميركي ينتشرون في البلاد في اطار التصدي لتنظيم الدولة الاسلامية. ويبحث ترامب مع خان امكانات وقف اطلاق النار وتوقيع اتفاق سلام مع متمردي طالبان.
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الكلمات المفتاحية

لقاء دونالد ترامب حزب الله العراقي تهديد برهم صالح

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