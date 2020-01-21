حزب الله العراقي يهدد رئيس الجمهورية ويحذّره من لقاء ترامب

وجه حزب الله العراقي، مساء الثلاثاء، تهديدا صارخا لرئيس العراقي برهم صالح ويحذّره من لقاء نظيره امريكي دونالد ترامب.

ويلتقي ترامب على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي نظيره العراقي برهم صالح ورئيس اقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني.



