يلا شوت aston villa مشاهدة مباراة استون فيلا وواتفورد بث مباشر kora live يلا كورة رابط ماتش استون فيلا بدون تقطيع trezeguet goal

يلا كورة خدمة بث مباشر لمشاهدة مباراة أستون فيلا وواتفورد، التي ستقام اليوم الثلاثاء 21-1-2020 على ملعب فيلا بارك في إطار مواجهات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





موعد مباراة أستون فيلا وواتفورد اليوم:





ستنطلق مباراة أستون فيلا ضد واتفورد بمشاركة تريزيجية والمحمدي في تمام الساعة الـ9:30 مساءً بتوقيت مصر، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 4، بصوت المعلق الرياضي سوار الذهب، وسيقود المباراة الحكم مارتن أتكينسون.





بث مباشر لمشاهدة مباراة أستون فيلا وواتفورد بمشاركة تريزيجيه