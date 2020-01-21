يلا شوت aston villa مشاهدة مباراة استون فيلا وواتفورد بث مباشر kora live يلا كورة رابط ماتش استون فيلا بدون تقطيع trezeguet goal

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الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:42 م
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يلا كورة خدمة بث مباشر لمشاهدة مباراة أستون فيلا وواتفورد، التي ستقام اليوم الثلاثاء 21-1-2020 على ملعب فيلا بارك في إطار مواجهات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
موعد مباراة أستون فيلا وواتفورد اليوم:
ستنطلق مباراة أستون فيلا ضد واتفورد بمشاركة تريزيجية والمحمدي في تمام الساعة الـ9:30 مساءً بتوقيت مصر، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 4، بصوت المعلق الرياضي سوار الذهب، وسيقود المباراة الحكم مارتن أتكينسون.
بث مباشر لمشاهدة مباراة أستون فيلا وواتفورد بمشاركة تريزيجيه
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