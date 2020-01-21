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نقابة الصرافين اللبناني يعلن شراء الدولار الأمريكي بـ2000 ليرة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:32 م
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بوابة الفجر
الفجر
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قرر مجلس نقابة الصرافين في لبنان، مساء الثلاثاء، الإعلان عن سعر شراء الدولار الأمريكي بـ2000 ليرة لبنانية كحد أقصى.

وواصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 21-1- 2020 تذبذبه، وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية شراء إلى 2200 - 2230 ليرة لبنانية، وصل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار مبيع إلى 2170 - 2190 ليرة لبنانية، وسجل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل اليورو في المصرف المركزي إلى 1676.988979 ليرة اللبنانية.

كما ارتفع الدولار مقابل مقابل الليرة اللبنانية اليوم مع بداية العام الجديد في البنك المركزي حيث انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في الأيام الأخيرة من العام 2019 وذلك يعود جراء الاحتجاجات التي تشهدها لبنان.

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الكلمات المفتاحية

مجلس نقابة الصرافين ليرة لبنان شراء سعر الدولار بنك مركزي

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