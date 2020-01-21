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قيس سعيّد يتسلّم تقرير بعثة الإتحاد الأوروبي لملاحظة إنتخابات 2019

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:38 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2020 بقصر قرطاج، نائب رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس البعثة الأوروبية لملاحظة الانتخابات، "فابيو ماسيمو كاستالدو" Fabio Massimo Castaldo.

وتمّ خلال اللقاء، تقديم التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2019، واستعراض نتائج عمل البعثة والتأكيد على مواصلة هذا التمشّي القائم على التعاون وتبادل الآراء بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وثمّن رئيس البعثة الأوروبية لملاحظة الانتخابات مجهودات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتفاعل الإيجابي مع الناخبين ونجاح المسار الانتخابي، مجدّدا التهاني لرئيس الدولة بالفوز في الانتخابات وبالثقة الكبيرة التي يحظى بها لدى التونسيين.

وأضاف أنّ عمل البعثة الأوروبية يندرج ضمن مقاربة جديدة، تهدف إلى إرساء حوار مع السلط السياسية المعنية، لمتابعة تنفيذ التوصيات السبع والعشرين الواردة في هذا التقرير.

وأشار إلى علاقة الشراكة الوطيدة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وما يتقاسمه الجانبان من قيم ومبادئ التعددية والحوار وحقوق الإنسان، مؤكدا على دور تونس الهام في حوض المتوسط باعتبارها شريكا أساسيا في البناء الحضاري في المنطقة.

وجدّد حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم المسار الديمقراطي في تونس في سياق الرهانات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، والعزم على تطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها.
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