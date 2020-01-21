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"ممنوع من الزيارة".. تفاصيل جديدة في الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:39 م
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الفنان خالد النبوي
الفنان خالد النبوي
منى صموئيل
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كشف مصدر داخل قصر العيني الفرنساوي، لـ"الفجر"، تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، بعد تعرضه لأزمة صحية قائلًا: "جاء الفنان خالد النبوي لطوارئ قصر العيني، بمشكلة في القلب، وأجرى له الدكتور هشام صلاح، قسطرة عاجلة وتركيب دعامتين، وهو محجوز الأن بوحدة الـCCU، ويخضع لرعاية طبية لحظية.

وأضاف المصدر لـ"الفجر"، أن الحالة الصحية، للفنان خالد النبوي مستقرة إلى حد، ما ولكن ممنوع من الزيارة، بامر الأطباء.


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