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تشكيل أستون فيلا الرسمي ضد واتفورد| مشاهدة مباراة أستون فيلا وواتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي beIN HD

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:35 م
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أستون فيلا
أستون فيلا
أحمد عصام
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أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق واتفورد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : بيبي رينا.
خط الدفاع : كونسا - هاوس - مينجز - جيلبرت - تارجيت.
خط الوسط : درينكوتر - ناكمبا - غريليتش - محمود حسن تريزيجيه.
خط الهجوم : انور الغازي.

يذكر أن فريق أستون فيلا قد تعادل بالجولة الماضية مع فريق برايتون بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، وتعادل أيضاً فريق فريق واتفورد مع فريق توتنهام هوتسبير سلبيا.

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