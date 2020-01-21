مجلس القبائل والعائلات المصرية ينظم احتفالية "شعب واحد ووطن واحد"

يعقد مجلس القبائل والعائلات المصرية، الجمعة القادمة 24 يناير، احتفالية حاشدة بمشاركة أبناء وطوائف الشعب المصري تحت شعار "شعب واحد.. وأيد واحدة.. ووطن واحد"، وذلك على أرض ستاد القاهرة الدولي.





وعقد مجلس القبائل العربية بصعيد مصر، مؤخرًا مؤتمر حاشد، في مدينة قنا، بمشاركة الإعلامي فهمي عمر، والكاتب الصحفي مصطفى بكري لدعم وتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التحديات الراهنة وبحضور عدد كبير من رموز عائلات وقبائل محافظات صعيد مصر نواب البرلمان.



